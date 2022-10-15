Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu

Bursa'da bir kişi, uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine giderek, kadını balkondan atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuru, kadını kurtarmak için tırmandığı balkon demirinin kopmasıyla düştü. Ağır yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim'de, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N., önceki gün saat 21.30 sıralarında Huzur Sokak'ta bulunan binanın 3’uncu katındaki evine gitti. Gökhan N.'nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.’nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.’nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2’nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3’uncu katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memurunun düştüğünü gören ekip arkadaşları, yardıma koşarken, bölgeye ambulans ve takviye ekip talep edildi. Bu sırada kargaşadan faydalanan Gökhan N. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altıntaş, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yanında bulunan 2 kişi ile kaçmaya çalışan Gökhan N. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis memuru Sami Altıntaş’ın düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

23 YILLIK POLİS MEMURUNUN EŞİ DE POLİSMİŞ

Şehit olan polis memuru Sami Altıntaş, yarın memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit polis memurunun cenazesi, saat 11.00'de Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Sakarya’ya gönderilecek. Şehit Altıntaş, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Emniyet teşkilatında 23 yıldır görev yapan Sami Altıntaş'ın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'nde görev yapan Altıntaş’ın eşi Firdevs Altıntaş’ın da Çekirge Polis Merkezi’nde komiser olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da şehit polis memuru için yayımladığı taziye mesajında, "14.10.2022 günü Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevli polis memuru Sami Altıntaş, aile içi şiddetten aranması olan şahsın eşini balkonda atacağı ihbarı üzerine şüpheliyi bulunduğu binada yakalamaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Öte yandan hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikametine giden, eşine şiddet uygulayan ve olayın ardından yanındaki 2 kişi ile kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Gökhan N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA