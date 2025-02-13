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  4. Sıfır noktasında 9 milyon TL'lik operasyon: Paralar komşuya kaldı

Sıfır noktasında 9 milyon TL'lik operasyon: Paralar komşuya kaldı

Sıfır noktasında 9 milyon TL'lik operasyon: Paralar komşuya kaldı
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Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıyan tırın sürücüsü koltuğu altına gizlenen 245 bin Euro, komşu ülke Bulgaristan gümrük memurları tarafından yakalandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na gelerek Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı tır, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı.

Gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde Euro banknotları buldu. Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin Euro'ya el konulurken, olayla ilgili soruşturma Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.

İHA

Etiketler ALMANYA bulgaristan Sınır türkiye sınırı TIR para operasyon
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