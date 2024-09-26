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Siirt'te hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Siirt'te hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yakınında gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler Siirt Siirt Eruh kaza Eruh otomobil kazası
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