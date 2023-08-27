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Silahlı market hırsızı kendini vurdu

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İzmir'de bir zincir marketi soyan eli silahlı 2 soyguncudan biri kaçarken pompalı tüfek ile kendisini vurdu.

İzmir'de Bornova ilçesinde bir zincir marketin şubesini soyan 2 şüpheliden 1’i, kaçarken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaralı hastaneye kaldırılırken, soygun marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bornova ilçesinde dün bir zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu 2 kişiden biri, yanındaki tüfeği market çalışanına doğrultup, kasadaki 11 bin lirayı aldı. Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el tüfek sesi duyuldu. İhbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince taksi durduruldu. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA

Etiketler hırsız market zincir market hırsızlık pompalı tüfek
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