Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'daki Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından kundaklandı. Ormanı yakmaya çalışan 4 kişiden 3'ü polis tarafından yakalandı.

Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi Kent Ormanı girişindeki otları ateşe verdi. O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince kaçan şüphelilerin kovaladı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Kısa sürede 3 kişiyi yakalayan polis şahısları gözaltına alırken, bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Alevler ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

3 KİŞİ SORGULANIYOR

Olayla ilgili kaçan diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlatırken, gözaltına alınan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.