Sınav yolunda kahreden kaza: Baba öldü, kızı ağır yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kızını sınava yetiştirmeye çalışan babanın kullandığı cip, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkinde meydana geldi. Kızı E.N.K.'yi, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Z.K. idaresindeki cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp duvara çarptı.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Z.K. ve kızı E.N.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Baba K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA