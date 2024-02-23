Sıra 495 futbol sahası büyüklüğündeki gizli cennette mi geldi ?

Erzincan'daki heyelan felaketiyle gündeme gelen altın madeninin sahibi şirket şimdi de Artvin'de 495 futbol sahası büyüklüğündeki Hod Vadisi için harekete geçti.

TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 71’i maden ruhsatlı olan Artvin, yıllardır sermayenin kuşatması altında.

Artmin Madencilik, Merkez’e bağlı Yukarımaden ve Aşağımaden köylerini kapsayan içinde altın rezervlerinin de bulunduğu kompleks madeni işletmek için Kasım 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre Erzincan İliç’te 9 işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten çok uluslu şirketin Hod Vadisi’nde maden arayacak olan şirketin de yüzde 40 hissesine sahip olduğu öğrenildi.

Çalışmalara başlayan şirket, projeyle Çoruh’u besleyen kolları da içerisinde barındıran Hod Vadisi’nde maden işletecek.

Bölgede 3 bin 500 hektarı kapsayan maden ruhsatı bulunan şirket 1 milyar 500 milyon TL değerindeki projeyle ilk etapta 352 hektarlık alanda çalışma yapacak. Bu da 495 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre yıllık üretim 1 milyon ton. Ayrıca alana madenden çıkarılacak cevherlerin işlenmesi için içerisinde kimyasalların da kullanıldığı cevher zenginleştirme havuzu da kurulacak. Maden çalışmalarıyla birlikte doğal yaşam tehlikeye girecek.

Proje kapsamında bölgede dinamit da patlatılacak. Yaşam savunucuları, projenin İliç benzeri bir kıyıma yol açacağına dikkat çekti.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Hod Vadisi’nin içerisinde temiz su kaynaklarının olduğunu söyledi. Projeyle birlikte kuşların göç yolunun etkileneceğini belirten Karahan, “Burası 100 yıllardır her dönem üç ürün alınabilen bir vadi. İçerisinden dere geçiyor. Kapsadığı köyler, zeytinden tutun neredeyse her şeyin yetiştiği alanlara sahip. Üretken bir köy yok edilmek isteniyor. Köyün okulunda öğrenci yok, şirket yerleşti” dedi. Karahan, “Yaşanacak bir kaza hepimizi mahvedecek. Mücadelemize devam ederek şirketi durduracağız” diye konuştu.

Cumhuriyet