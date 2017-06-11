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ŞIRNAK'TA TABURA ROKETATARLI SALDIRI !
Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
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  4. 11 Haziran 2017 16:02

Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !

Şırnak'ta Seslice Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi.

Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
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Şırnak'ta Küpeli Dağı eteklerinde bulunan Seslice Tabur Komutanlığına, PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kısa süreli çatışma yaşandı.

Olay, Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6'ncı Motorlu Piyade Komutanlığına bağlı Seslice Tabur Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK’lı teröristler tarafından tabura roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisi tabur içerisinde bulunan binanın duvarına isabet etti. Yaralananın olmadığı saldırıda, nöbetçi askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma da çıktı. Çatışma, teröristlerin kaçmasıyla sona erdi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İHA

tabur , çatışma , roketatarlı saldırı