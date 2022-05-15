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Şırnak'ta vahşet! Yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu

Şırnak'ta vahşet! Yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dere kenarında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dere kenarında kadın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Başverimli beldesi yakınlarında, tır sürücüleri dere kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yüzü yakılmış kadının, Van nüfusuna kayıtlı Sakine D'ye ait olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA-DHA

Etiketler şırnak silopi kadın cesedi
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