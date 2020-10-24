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  4. 24 Ekim 2020 15:27

Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı!

Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı!
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Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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