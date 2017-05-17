Şişli'deki tecavüz dehşetine 26 yıl hapis

İstanbul Şişli'de üniversite öğrencisi genç kıza, cami avlusuna atıp belini kırdıktan sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu 32 yaşındaki T.B.E.'ye 26 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl 23 Aralık'ta Şişli Meşrutiyet Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) Erasmus öğrencisi olarak öğrenim gören 22 yaşındaki A.Ç., Moğolistan uyruklu T.B.E.'nin saldırısına uğradı. A.Ç.'yi bir caminin 2 metre yükseklikteki duvardan avluya iten T.B.E., beli kırılan kıza tecavüz edip kaçtı.

Genç kız tedavi altına alınırken kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen saldırgan gasp ettiği telefon ile birlikte yakalandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan saldırgan ilk celsede üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğü gerekçesiyle "Gece vakti yağma, cinsel saldırı, kemiklerin kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.