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Sivas'ta korkutan deprem!

Sivas'ta korkutan deprem!
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AFAD'ın açıklamalarına göre, Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara göre, Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.33'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Etiketler sivas afad deprem
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