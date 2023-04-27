Sivas'ta korkutan deprem!
AFAD'ın açıklamalarına göre, Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara göre, Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.33'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-04-27
Saat:18:33:43 TSİ
Enlem:38.809 N
Boylam:37.338 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/8nA4pqFLDu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol