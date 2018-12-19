Şizofreni hastası doktor bulundu

Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan M.G, evinin odasında oturan bir kişiyi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ekipleri, agresif tavırları olan kişinin Denizli Sarayköy'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu A.G. (29) olduğunu tespit etti.

Haber verilmesi üzerine A.G'nin ailesi de eve geldi.

A.G, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi psikiyatri servisine götürüldü.

Artvin'de pratisyen hekim olarak görev yapan A.G'nin şizofreni tedavisi gördüğü ve izne ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, ev sahibi M.G'nin şikayetçi olmadığı belirtildi.