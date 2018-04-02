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  4. 02 Nisan 2018 09:17

Skandal cemaat broşürü

FETÖ/PDY ile mücadele tüm hızıyla sürerken, ülke geneline yayılmış diğer tarikat ve cemaatler ise skandal kampanyalarla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Skandal cemaat broşürü
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Gaziantep'te parklar ve meydanlarda vatandaşlara dağıtılan broşürlerde skandal sözler yer aldı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün habreine göre “İçinde bulunduğumuz çağda demokrasi bir kurttur, okullar bir kurttur, okullardaki putlar bir kurttur” şeklinde yapılan açıklamalar şaşkınlık yarattı.

NEVRUZ İÇİN ‘KAFİR BAYRAMI'

Broşürde velilere “Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız. Çocuklarınızı okullara göndermeyin” çağrısı yapıldı. Milli Eğitim Kanunu içinde “Bu eğitim kurumları kimin ilkelerine önem veriyor?” ifadeleri var… Tahrik etmek için babalara ise şöyle seslenildi: “Ey baba sen hâlâ çocuklarını bu okullara göndermeye devam mı edeceksin? Bir daha düşün.” Broşürlerde Nevruz'un “kafir bayramı” olduğu da öne sürüldü. Öte yandan Gaziantep'teki Ümit Derneği, bütün okullarda Said-i Nursi'nin kitabı üzerine bir yarışma düzenledi.

 

Sözcü

broşür , tarikat , skandal , cemaat
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