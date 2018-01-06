Şok iddia: Ankara'da polisten gençlere ''uzun saç dayağı''

Çankırı’da uzun saçları nedeniyle polis tarafından “Palyaçolar” diye lakap takılıp gözaltına alınan gençlerin, dövülmesi şehri karıştırdı. Çankırı Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Şoförler Odası Başkanı Necati Akdoğan’ın yeğenlerinin burnu kırıldı. Akdoğan’ın yakınlarından oluşan 200 kişi, Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis şiddetini protesto etti. 4 kişi gece saatlerinde serbest bırakıldı. Polis tutanağında gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol’un haberine göre; İzmir’de çalışan Selim Akdoğan yılbaşı tatili nedeniyle memleketi Çankırı’ya geldi. Akdoğan şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine “Palyaçolar’” diye hitap ettiğini söyledi. Akdoğan “Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan’ şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin, Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar” dedi.

Ters kelepçe

Ters kelepçelenerek gözaltına alındıklarını ve darp edildiklerini söyleyen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emniyet’te en az 10 polisin şiddetine maruz kaldık. Merdivenlerden başlayarak 4. kata kadar dayak yedik. Burnum kırıldı. Koridorda saçlarımdan sürükleyip yumruk attılar ve suratıma tekme vurdular, copladılar. Burçin’in kafasında çatlak, ağabeyim Yavuz’un sırtında morluklar var. Ali de şiddete uğradı. Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi. Sonra da şiddete kılıf bulmak için bizim Cumhurbaşkanı’na küfür ettiğimizi öne sürdüler. Aksine Emniyet’te bize ve ailemize galiz küfürler edildi. Darp raporu aldık, şikâyetçi olduk.”

Polislere soruşturma

Çankırı Valiliği, polisler hakkında soruşturma başlattı. Selim Akdoğan kendilerini Emniyet’te döven polislerin alkollü olduklarını da iddia etti. Polis tutanağında gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.