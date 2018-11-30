Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
Kandilli'den Yalova depremiyle ilgili flaş açıklama
Kandilli'den Yalova depremiyle ilgili flaş açıklama
Dikkat ! Uygulama bu gece başlıyor ! 885 TL cezası var...
Dikkat ! Uygulama bu gece başlıyor ! 885 TL cezası var...
2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !
2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !
Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesinde
Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesinde
Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak ? 2019 zamları belli oldu
Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak ? 2019 zamları belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Kasım 2018 12:08

Sokak ortasında kadına tekmeli yumruklu dayak rezaleti kamerada

İzmir'de amatör kameralara yansıyan kan donduran bu görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

A+ A-

İzmir'de yaşanan olay, kadına şiddet vakalarının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde sokak ortasında gündüz vakti tartıştığı kadına bağıran adam, onu aracına yaklaştırıyor ve ardından çaresiz kadının boğazına sarılıyor.

Bir anda kadına saldıran adam önce kadını tokatlıyor, sonra yumruklar ve tekmelerle darp ediyor. Korku dolu anları ise başka bir kadın evinden telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcının iddiasına göre, kadın daha sonra 2 adam tarafından araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.
 

yumruk , izmir , tokat , dayak , tekme , diz , kadına şiddet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM