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  4. Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı

Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı

Ankara'da bir kadının darp edildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Somalili olduğu belirtilen kadına şiddet uygulyan kişinin Kamil A. (25) olduğu tespit edildi. 

Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi'nin (39) şiddete uğradığı sırada çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadını sokak ortasında darp eden kişinin komşusu Kamil A. olduğu tespit edildi. 

Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü. 'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler Ankara Somalili kadın darp şiddet
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