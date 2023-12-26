Somali liderinin oğlu hakkında hapis talebi

İstanbul'da karıştığı kazada motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fatih'te motosikletli kurye Y.E.G. arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Mohamud hakkında " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istendi.

Kuryenin eşi Ö.G.'nin 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Y.E.G.'nin sevk ve idaresindeki araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki aracıyla çarpması sonucu G.'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydedildi.

Şüpheli Mohamud'un ifadesinde olayda kusuru olmadığını ve olayın motosiklet sürücüsünün dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini belirttiği, şüpheliye alkol muayene raporunda alkol bulunmadığı, ölen G.'nin kanında da alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağında kazanın oluşumunda Y.E. G.'nin 2918 sayılı kanuna göre şerit değiştirme maddesini ihlal ettiği anlatılan iddianamede, 7 Aralık'ta alınan bilirkişi raporunda G.'nin kusurunun olmadığı, şüphelinin ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporu ve ve kaza tespit tutanağındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi'nin 15 Aralık tarihli raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, G.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Dosyaya eklenen görüntüler üzerine yeniden rapor istenmesi üzerine hazırlanan 19 Aralık tarihli Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, G.'nin ise tali kusurlu olduğunun bildirildiği anlatıldı.

EŞİ 20 ARALIK'TA ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI BEYAN ETTİ

Kuryenin eşi Ö.G.'nin 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer aldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Y.E.G.'nin ölümüne sebebiyet verdiği vurgulandı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame, kabul edilirse şüpheli şüpheli Mohamud hakkında " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİ

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, 18 Aralık'ta G. ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisini ziyaret etmişti. Somalili Bakan aracılığıyla telefon açan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise taziyelerini iletmişti.

BAKAN TUNÇ: YURT DIŞINDAN GELİP İFADESİNİ VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturmada Adli Tıp'tan ikinci raporun da geldiğini belirterek şunları söylemişti: "Araç sürücüsünün asli kusurlu, motosikletli kuryemizin de tali kusurlu olduğu yönünde rapor geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır ve bu dava çerçevesi içerisinde de kovuşturma devam edecektir. Şundan hiç şüpheniz olmasın; yargımız vatandaşımızın hakkını, hukukunu elbette ki koruyacaktır. Buradaki bilirkişi raporları çerçevesi içerisinde gerekli karar verilecektir. Vatandaşımızın hak ve hukukunun göz ardı edildiği, bir yabancı karşısında vatandaşımızın hakkının korunmadığı yönündeki eleştirilere kesinlikle katılmak mümkün değil. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hak ve hukukunu koruma noktasındaki en doğru kararı yargımız verecektir. Zaten bilirkişi raporu çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde iddianamede hazırlanacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs da yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Bu noktada özellikle Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri söz konusu oldu. Yakın zamanda bu süreç gerçekleşecek"

DHA