Şortlu kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul'da minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen E.K., "tutuksuz yargılanmasına" karar verilerek serbest bırakıldı. Savcı, saldırganın serbest kalmasına itiraz etti.



İstanbul'da üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam (21), geçen hafta çarşamba günü Pendik-Aydos hattında bir minibüste şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayıp ardından darp edildi.

'DARP ETME OLAYI YOK''

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan E.K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

E.K., adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen zanlı, "Görüntüler çok açık, darp etme olayı yok" ifadesini kullandı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen E.K., "Kameraları görmüyor musunuz? Tabii ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

E.K. soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", ''hakaret'' , "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "kasten yaralama" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

''PİŞMANIM"

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.K. sorgusunda pişman olduğunu söyledi.

Mahkemedeki sorgusunda şikayetçiye yönelik olarak iyi niyetli bir söz söylediğini savunan E.K., "Pişmanım. Ben çok fazla bir etkim olmadı. Sadece iyi niyetli bir söz söyledim. Ramazan ayıydı, mübarek ve haram ay olduğu için düzgün giyinmesini söyledim. Kısa şort giymişti. Daha sonra kendisi de 'Bakma o zaman' dedi. Bunu söyledikten sonra, 'Nefis diye bir şey var' dedim. Evet haklısın, 'Nefis diye bir şey var' dedi. Sonra elimin tersi ile giderken yüzüne doğru hafif bir şekilde vurdum. Olay bir anda gelişti ve olaydan dolayı pişmanım" dedi.

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TUTUKSUZ YARGILAMA KARARI

Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti ile atılı suçun ''basit yaralama'' olarak kalma ihtimalini ve tutukluluk tedbirinin bu aşamada orantısız olacağı gerekçesi ile savcının tutuklama talebini reddederek E.K'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, tutuklama talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlının serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Savcılığın itirazını bir üst mahkeme olan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin karara bağlaması bekleniyor.

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