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Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan hayatını kaybetti
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35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'daki acı olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde yaşandı. 

İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler sadık dedecan elektrik akım
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