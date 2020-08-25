Sosyal medya tacizcisi 7 genç kadının hayatını kabusa çevirdi!

Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulamayan kadınlar soluğu karakolda aldı.

Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok gibi uygulamalar üzerinde yaşanan tacizlere bir yenisi eklendi. Olaylar zincirinin yaşandığı il bu kez Mersin… Çok sayıda kadının yanı sıra ailelerinin de yaşamını alt üst eden olaylar zinciri geçen Haziran ayı sonunda yaşanmaya başladı.

ESKORT HESABINDA FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE…

Sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı yapan K. V. (21), Twitter hesabına gelen bir arkadaşlık isteği ile durumu fark etti. K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabın profil fotoğrafını görünce ilk şoku geçirdi. Fotoğraf K. V.’ye aitti ve soy ismi kullanılarak bir eskort hesabı açılmıştı. İlk anda panikleyen K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabı hemen engelledi.

BU KEZ AĞABEYİNE ULAŞTI

K.V. hesabı engellese de Taner T. ismini kullanan kişi bu kez, ağabeyi M.V’ye Instagram hesabı üzerinden ulaştı. Yine sahte bir hesap açan Taner T. bu kez, M. V.’ye, kız kardeşinin fotoğraflarını ‘Kardeşin, para karşılığı erkeklerle birlikte oluyor” mesajı ile birlikte attı. K. V. başına gelenleri ağabeyine anlatsa da her gün yeni bir kâbusla uyandı.

AYNI FOTOĞRAFLA ONLARCA HESAP AÇTI

Bu kez, video uygulaması Tik Tok üzerinden, kendi fotoğrafları kullanılarak onlarca hesap açıldığını gören V. K. son olarak, Taner T.’den yeni bir tehdit ile yüz yüze kaldı. Taner T., bu kez V. K.’ye, yakın arkadaşı S. G. F.’den para almasını istedi. Taner T., V. K.’ye “Tek derdim para; ikimiz için… Sadece para koparalım” şeklinde de bir mesaj attı.

POLİSE TEK TEK ANLATTI

Bunalıma giren K. V., adına açılan sahte onlarca hesapla boğuşurken yaşadıkları ile ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi. Kayseri’de emniyete başvuran V. K., yaşadıklarını tüm ayrıntıları ile anlattı. Bu kişinin, kendisine yönelik tehdit içeren yazışmaları da emniyet ile paylaşan K. V., Taner T.’den şikâyetçi olduğunu belirtti.

6 KADIN DAHA MAĞDUR

Soruşturma dosyasına göre Taner T.’nin, K. V.’nin yanı sıra arkadaş listesindeki 6 kadına daha benzer tehditlerde bulunduğu anlaşıldı. Taner T., aynı şekilde bu kişiler adına da sahte hesaplar açarak tehditlere başladı.

Taner T.’nin mağdur ettiği isimler arasında yen alan üniversite öğrencisi A. H. D. (23) de önceki gün CİMER’a başvuruda bulundu. Yaşadıklarını CİMER başvurusunda anlatan A. H. D.’ye verilen yanıtta, söz konusu kişi ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Hakkında şikâyetler olsa da Taner T.’nin taciz mesajlarını atmaya devam ettiği anlaşıldı. Taner T. en son dün akşam V. K.'ye yolda olduğunu gösteren bir videoyu ‘Gel konuşalım” diyerek attı.

KADINA KARŞI ŞİDDETİN BAŞKA TÜRÜ

Mersin Barosu'na üye avukat Ahmet Ekin ise, çok sayıda kadının büyük mağduriyet yaşadığını kaydederek “Bu olay da ne yazık ki kadına karşı şiddet kapsamında kalıyor. Zira mağdur profilleri incelendiğinde tamamı kadınlardan oluşmakta ve özellikle cinsel dokunulmazlık ile toplumun hassas değerleri hedef alınıyor. Son zamanlarda ne yazık ki internet ortamında işlenen suçlarda ciddi bir artış görülüyor. Bunun temel nedeninin kişilerin sanal alemdeki eylemlerinin suç teşkil ettiğine yönelik yeterli bilince sahip olmamalarından kaynaklandığı düşüncesindeyim” diye konuştu.