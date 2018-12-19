Sosyal medyada FETÖ kasırgası: 2 bin 754 kişi tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Mayıs 2017 tarihinden itibaren bir yıl içinde her gün ortalama 6 kişi gözaltına alınıyordu. 15 Temmuz darbe G-girişiminden bu yana 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bilgisi var.

1 İLA 4 YILLA BAŞLIYOR

Sosyal medyada yanlış bilgiler ile beyanat vermenin cezası minimum 1 ila 4 yılla başlıyor.

HUKUKÇU CANDİDE ŞENTÜRK UYARDI

Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, sosyal medya kullanıcılarının özellikle Türk Ceza Kanunu bağlamında cezai sorumluluktan kaçınmak için dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunun altını çizdi. Şentürk, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin hakaret, taciz vb. gibi suç unsuru taşıması halinde aynı gündelik hayatta olduğu gibi hatta daha ağır cezalar doğurabileceğini belirtti.