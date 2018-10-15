Sosyal medyayı ayağa kaldıran iki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi ile çocukları cinsel içerikli taciz edip, videoyu çekip yayınlayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





"Başsavcılığın talimatıyla soruşturma açıldı ve gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiası ve Atatürk'e hakaret içeren görüntüler hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Gül, İzmir'de kendini "sosyal medya fenomeni" olarak tanıtan bir kişinin yayınladığı görüntülere ilişkin, "Sosyal medyada infial uyandıran, çocuklarımızı cinsel yönden istismar ederek videolarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkında İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır." bilgisini verdi.

"Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecek"

Adalet Bakanı Gül, sosyal medyada yer alan Atatürk'e hakaret edilen bir başka görüntüye ilişkin de "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.