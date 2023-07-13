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Su pompası yüzünden 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Su pompası yüzünden 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı
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Samsun’da bir kişi internet üzerinde satışa sunulan su pompasının parasını alıp alıcıya göndermedi. Şahsa dolandırıcılık suçuyla 1 sene 8 ay hapis cezası ile 2 bin 900 TL adli para cezası verildi.

2. el satış sitesinde su pompası satacağına ilişkin ilan veren Ümit K. İsimli şahıs Mithat K. ile 3 bin 500 TL’ye anlaştı. Mithat K. 3 bin 500 TL parayı Ümit K.’nin hesabına göndermesine karşın kendisine su pompası gönderilmeyince şikayetçi oldu.

1 SENE 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Ümit K. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme Ümit K.'yi 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay hapis, 2 bin 900 lira da adli para cezasına çarptırdı.

Etiketler su pompası hapis ceza
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