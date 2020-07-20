Suriye uyruklu iki kişi polise saldırdı

Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklarda mendil satan Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak'ı gören sürücüleri durumu polise bildirdi.
TEKME TOKAT POLİSLERE SALDIRDILAR
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kardeşi yakalayarak Mara Mahallesi'ndeki evine bırakmak istedi. Ancak mahalleye gelinince araçtan inen Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak, tekme tokat polislere saldırdı.
Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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