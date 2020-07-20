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  4. 20 Temmuz 2020 22:18

Suriye uyruklu iki kişi polise saldırdı

Adıyaman'da, kırmızı ışıkta mendil satan Suriye uyruklu 2 kardeş, evlerine götürmek isteyen polislere saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Suriye uyruklu iki kişi polise saldırdı
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Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklarda mendil satan Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak'ı gören sürücüleri durumu polise bildirdi.

TEKME TOKAT POLİSLERE SALDIRDILAR
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kardeşi yakalayarak Mara Mahallesi'ndeki evine bırakmak istedi. Ancak mahalleye gelinince araçtan inen Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak, tekme tokat polislere saldırdı.

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

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