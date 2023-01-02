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Suriyeli baba-oğul pompalı tüfekle öldürüldü

Suriyeli baba-oğul pompalı tüfekle öldürüldü
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Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgasında baba ile oğlu pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa A. ve oğlu Alaaddin A. ile Hazım V.'ye ateş edip kaçtı. Alaa A. başından, Alaaddin A. göğsünden ve Hazım V. bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaa A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alaaddin A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyup, gelen baba- oğlun yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler suriyeli cinayet baba oğul
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