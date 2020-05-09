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  4. 09 Mayıs 2020 15:22

Suriyeli mültecilerin yaşadığı evde yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Suriyeli mültecilerin yaşadığı evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 8 kişiyi yangından kurtardı.

Suriyeli mültecilerin yaşadığı evde yangın
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Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede, saat 05.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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