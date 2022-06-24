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  4. Besle kargayı oysun gözünü! Suriyeliler polisin üstüne yürüdü

Suriyeliler polisin üstüne yürüdü

Adana Sarıçam’da yer alan sığınmacı kampındaki Suriyeliler, kampta olay çıkardı ve polis aracının üstüne yürüdü.

Adana Sarıçam’da 30 bin Suriyelinin kaldığı sığınmacı kampında, verilen yemekleri protesto eden Suriyeliler olay çıkardı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Videolarda Suriyeli sığınmacıların polis arabasının üstüne yürüdüğü ve kampın güvenliği ile tartışmaya girdiği görüldü.

Etiketler suriyeliler kamp sığınmacı göçmen yasal kaçak polis
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