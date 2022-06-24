Suriyeliler polisin üstüne yürüdü
Adana Sarıçam’da yer alan sığınmacı kampındaki Suriyeliler, kampta olay çıkardı ve polis aracının üstüne yürüdü.
Adana Sarıçam’da 30 bin Suriyelinin kaldığı sığınmacı kampında, verilen yemekleri protesto eden Suriyeliler olay çıkardı.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Videolarda Suriyeli sığınmacıların polis arabasının üstüne yürüdüğü ve kampın güvenliği ile tartışmaya girdiği görüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol