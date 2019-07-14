Sürücü uyuyunca olanlar oldu !

Kastamonu'da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Özcan Ç. (35) idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Ardından otomobil, aynı yönde seyreden Özgür G. (30) yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Özgür G. ile Özcan Ç. ve aynı otomobilde bulunan Makbule Ç. (61), Hatice Ç. (39), Nisa Nur Ç. (9), Berrin Ay Ç. (7), Yusuf Asaf Ç. (2) ve Mükerrem Ç. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.