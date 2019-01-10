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  4. 10 Ocak 2019 18:56

Sürünerek geldi ve yardım istedi

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasından yaralı olarak kurtulan kadın sürücü, kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp yardım istemeyi başardı.

Sürünerek geldi ve yardım istedi
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ZONGULDAK'ta 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar(44), yaralı kurtulduğu kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp, yardım istedi. Azmiyle hayatta kalan Özlem Ündar için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Uzungüney Köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kozlu yönüne giden Özlem Ündar'ın kullandığı 67 AAK 116 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden, çıkarak dereye uçtu. 15 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar, araçtan çıkmayı başardı.  Ancak yaralı haldeki kadın dere yatağında bayıldı. Burada tam 6 saat kalan Özlem Ündar, kendine geldikten sonra ise sürünerek ana yola çıkmayı başardı. Yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilen Özlem Ündar için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekibi, üşüyen Özlem Ündar'ı ısıtmak için üzerine mont örttü. Ardından gelen sağlık ekibi ise kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ündar daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Özlem Ündar'ın ailesinin, sabah saatlerinde Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek kızlarına ulaşamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 

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