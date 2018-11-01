Suudi kardeşler ölü bulundu

ABD basınında yer alan haberlere göre 16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana Farea ağustos ayından bu yana kayıptı. İki kardeşin cesedi geçtiğimiz hafta Virginia'daki evlerinden 225 kilometre uzakta, New York'taki Hudson Nehri'nin kıyısında bulundu.

Kimlik tespitleri günler sonra yapılan Tala ve Rotana, yüz yüze gelecek şekilde birbirlerine bağlanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kızların kıyafetlerinin üzerlerinde olduğunu ve herhangi bir boğuşma ya da darbe izi olmadığını açıkladı.

‘ABD'Yİ TERK EDİN'

New York polisinden yapılan açıklamaya göre, Tala ve Rotana'nın anneleri, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden bir telefon aldığını öne sürdü. İddiaya göre anneye telefon eden yetkili, kızlarının ABD'den siyasi sığınma talep ettiğini ve göçmen statülerinin tehlikeye girdiğini söyleyerek ailenin ABD'yi terk etmesini istedi.

New York polisi ise kız kardeşler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Virginia'ya dedektif gönderdiğini açıkladı. Tala ve Rotana'nın kayboldukları sürede nerede oldukları ve New York'a nasıl geldikleri araştırılıyor. Tala ve Rotana'nın 2015'te anneleriyle ABD'ye taşındığı belirtiliyor.