AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Piyasalar vergi indirim paketini görmedi: Dolar yeniden uçuşa geçti
Piyasalar vergi indirim paketini görmedi: Dolar yeniden uçuşa geçti
İlk kez ortaya çıktı ! İnfaza böyle götürdüler
İlk kez ortaya çıktı ! İnfaza böyle götürdüler
81 ile yazı gönderildi ! Kış lastiği uygulamasında yeni dönem
81 ile yazı gönderildi ! Kış lastiği uygulamasında yeni dönem
Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı
Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Kasım 2018 15:30

Suudi kardeşler ölü bulundu

Dünya Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini konuşurken, ABD'nin New York kentinde iki Suudi kız kardeş, nehir kıyısında ölü bulundu. Suudi kardeşlerin anneleri, cesetler bulunmadan bir gün önce Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği’nden ''ülkeyi terk edin'' telefonu aldığını iddia etti.

Suudi kardeşler ölü bulundu
A+ A-

ABD basınında yer alan haberlere göre 16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana Farea ağustos ayından bu yana kayıptı. İki kardeşin cesedi geçtiğimiz hafta Virginia'daki evlerinden 225 kilometre uzakta, New York'taki Hudson Nehri'nin kıyısında bulundu.

Kimlik tespitleri günler sonra yapılan Tala ve Rotana, yüz yüze gelecek şekilde birbirlerine bağlanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kızların kıyafetlerinin üzerlerinde olduğunu ve herhangi bir boğuşma ya da darbe izi olmadığını açıkladı.

‘ABD'Yİ TERK EDİN'

New York polisinden yapılan açıklamaya göre, Tala ve Rotana'nın anneleri, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden bir telefon aldığını öne sürdü. İddiaya göre anneye telefon eden yetkili, kızlarının ABD'den siyasi sığınma talep ettiğini ve göçmen statülerinin tehlikeye girdiğini söyleyerek ailenin ABD'yi terk etmesini istedi.

New York polisi ise kız kardeşler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Virginia'ya dedektif gönderdiğini açıkladı. Tala ve Rotana'nın kayboldukları sürede nerede oldukları ve New York'a nasıl geldikleri araştırılıyor. Tala ve Rotana'nın 2015'te anneleriyle ABD'ye taşındığı belirtiliyor.

cemal kaşıkçı cinayeti , suudi kardeşler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM