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''Suya bebek atıldı'' ihbarı ortalığı karıştırdı

''Suya bebek atıldı'' ihbarı ortalığı karıştırdı
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Diyarbakır'da, ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebeğini attığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu. 

DHA

Etiketler diyarbakır ağır hasarlı bina bodrum bebek atıldı
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