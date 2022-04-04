Taciz iddiasıyla dövüp, bıçaklayarak öldürdüler

Diyarbakır'da bir grup tarafından taciz iddiasıyla darp edilen ve bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.20 civarında Diyarbakır’ın Sur ilçesi Küçükakar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Ergün A., bir gurup tarafından kovalanarak iki sokak boyunca darp edildi. Kısa süre sonra sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün A., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P., 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya devam ederken Ergün A.’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İHA