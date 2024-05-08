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  4. Tacizciye baba kurşunu: Kızını taciz eden zanlıyı öldürdü

Tacizciye baba kurşunu: Kızını taciz eden zanlıyı öldürdü

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Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evden av tüfeğini alarak A.D.'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Ağır yaralanan A.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Olayın ardından kaçan M.A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu. A.D.’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler adana taciz tacizci pompalı tüfek baba
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