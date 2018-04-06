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  4. 06 Nisan 2018 13:10

Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?

Üçüncü havalimanının geliş terminalinde sarı taksilerin olmayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?
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Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde üçüncü havalimanının geliş terminalinde sarı taksilerin yer almayacağını onun yerine UBER araçlarının olacağını kaleme aldı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü söyleyerek sarı taksilerin üçüncü havalimanının geliş ve gidiş terminallerinde yer alacağını söyledi.

Aksu, “Atatürk Havalimanı'nda kiracı olan bütün işletmeler üçüncü havalimanına da geçiyor. Buna bizim oradaki taksi kooperatifimiz de dahil” diye konuştu.

3. havalimanı , sarı taksi , taksi , uber
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