Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için 3 metre kararı!

İstanbul'da koronavirüs salgınına rağmen vatandaşların tüm uyarıları göz ardı ederek sosyal mesafeyi gözetmeden çıktığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için kritik bir karar alındı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı uygulamasını zorunlu hale getirdi.

PARA CEZASI VAR

Karara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

NEDENİ HAREKETLİLİĞİN ARTMASI

Konuyla ilgili Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, normalleşme sürecinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketliliğin artmasının beklendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak hastalığın bulaşma riskinin de artacağı ifade edildi. Bu doğrultuda; bölgede maske takma ve kişiler arasına 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiği bildirildi.

Alınan tedbirleri uygulamayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca ceza kesilecek.

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