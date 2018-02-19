''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Şubat 2018 22:38

Tartıştığı eşini 7 bıçak darbesiyle öldürdü !

İstanbul'da 66 yaşındaki bir adam, eşini 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

Tartıştığı eşini 7 bıçak darbesiyle öldürdü !
A+ A-

İstanbul Kağıthane'de 66 yaşındaki Ömer Korkmaz, tartıştığı 65 yaşındaki eşi Fadime Korkmaz'ı 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

Cinayetin hemen ardından olayda kullandığı bıçakla yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti. Polis incelmesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokakta 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Korkmaz (66) evde eşi Fadime Korkmaz (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Korkmaz mutfaktan bıçak alarak eşini 7 yerinden bıçakladı.

YEĞENİ TELEFONDA ÇIĞLIK SESLERİ DUYDU

Fadime Kormaz aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Olay sırasında Ömer Korkmaz ile telefonla konuşan Fadime Kormaz'ın yeğeni evden çığlık sesleri duyarak olay yerine geldi. Halasının yerde kanlar içerisinde yattığını gören yeğen, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Korkmaz'ın öldüğünü belirledi. Olaydan yarım saat sonra ise, Ömer Korkmaz polis ekipleri tarafından Feriköy'de cinayette kullanılan bıçakla yakalandı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelen Fadime Korkmaz'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde bir süre incelemelerde bulundu. Ceset, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

tartışma , kağıthane , bıçak ,
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM