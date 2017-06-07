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  4. 07 Haziran 2017 08:57

Tartıştığı kocasını öldürdü

Sinop'ta 27 yaşındaki bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kocasını öldürdü
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Sinop'ta 27 yaşındaki Şengül Y., tartışma sırasında aynı yaştaki eşi Necip Y.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay Sinop'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Bektaşağa Köyü'nde oturan Necip Y. ile Şengül Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Şengül Y., mutfaktan aldığı bıçakla, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necip Y., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şengül Y.,  jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

cinayet , sinop