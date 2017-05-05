Tecavüzcüsünün en ağır cezayı almasını istedi

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki engelli Y.C.Ü., kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 53 yaşındaki S.K.'nın resmini çizip, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

İlçede market ve büfe işletmeciliği yapan S.K., işyerinin yakınında evi olan zihinsel engelli erkek Y.C. Ü.'yü iddiaya göre 27 Nisan akşamı Erdemli Çamlığı'na götürdü. S.K., iddiaya göre engelli çocuğa burada tecavüz etti. Y.C.Ü., geç saatte evine gelince annesi G.Ü. kuşkulanarak nereden geldiğini sordu. Y.C.Ü. de yaşadıklarını annesine anlattı.



Annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince S.K. gözaltına alındı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen Y.C.Ü.'nün cinsel tacize uğradığına ilişkin rapor verildi. S.K., savcılıkta ifadesinin alınmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Zihinsel engelli Y.C.Ü., çizdiği tecavüzcünün resmini geve gelenlere gösterip en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Olay günü büfeye sigara almaya gittiğini belirten Y.C.Ü., olayı anlatırken şunları söyledi:



"Çıkışta 3 kişi beni çamlığa götürdü. Orada üzerimi çıkardılar. Siyah saçlı ve siyah sakallı bana tecavüz etti. Diğer 2 kişi ise yanlarında bulunan kızlarla birlikte oldu. Sonrasında beni akaryakıt istasyonu önüne bıraktılar. Bana tecavüz eden büfeci, 'Bu olayları anlatırsan seni ve anneni öldürürüm' dedi. Ben de çok korktuğum için söylemek istemedim."



Anne G.Ü. ise olayın ardından psikolojilerinin bozulduğunu bu yüzden oğlu ile birlikte evden dışarı bile çıkamadıklarını anlattı.