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  4. 30 Eylül 2020 22:22

Tekirdağ'da 10 metrelik dev çukur oluştu

Tekirdağ’da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Malkara-Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümünün kapatılması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da 10 metrelik dev çukur oluştu
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Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.

Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.

 

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