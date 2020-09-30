Tekirdağ'da 10 metrelik dev çukur oluştu

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Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.
Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.
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