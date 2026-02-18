Tekirdağ'daki ihanet cinayetinde 5 bıçak darbesiyle yaralanan kadının mahkemedeki kararı şoke etti

Tekirdağ'da işitme engelli çiftin "ihanet" tartışması kanlı bitmişti... Kendisi gibi işitme engelli eşini yaralayıp eşinin yanında gördüğü bir kişiyi de 11 bıçak darbesiyle öldüren şüphelinin yargılandığı duruşmada, eşinin 5 bıçak darbesiyle yaralanarak ölümden dönen kadın eşinden şikayetçi olmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 Aralık 2024’te meydana gelen ve Türkiye gündemine oturan cinayet davasında sıcak bir gelişme yaşandı.

İşitme engelli A.E. (35), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi M.E.’ı (25) takibe alıp dehşet saçmıştı. Davanın son duruşmasında mütalaa açıklandı. Duruşmaya şüpheli hakkında verilen cezadan çok 5 bıçak darbesiyle yaraladığı eşinin verdiği ifade damgasını vurdu.

Olay, 9 Aralık 2024'te Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığını düşünen işitme engelli fabrika işçisi A.E., olay günü işe gitme bahanesiyle evden çıktı. Kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi M.E.'ı bekleyen A.E., bir süre sonra evden çıktığını gördü. Eşinin, H.K.'le börekçide buluştuğunu gören A.E., yakındaki marketten bıçak alıp işletmeye girdi. A.E., bıçakla önce H.K.'i ardından araya girmeye çalışan eşi M.E.'ı defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde 11 bıçak darbesi alan H.K.'in öldüğü belirlendi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan M.E. ise kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan A.E., polis tarafından takip edilip, yakalandı. Tutuklanan A.E. hakkında, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edildiği Çorlu 1'inci Ceza Mahkemesi'nde A.E.'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, olaydan ağır yaralı kurtulan M.E., ölen H.K.'in akrabaları, sanık A.E. ve taraf avukatları katıldı.

İŞARET DİLİYLE SAVUNMA YAPTI

Savunmasını işaret diliyle yapan A.E., şüphe üzerine olay günü eşini, kendisini kiminle aldattığını öğrenmek için takip ettiğini söyledi. A.E., “Olay günü ‘İşe gidiyorum’ diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım. Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek, bıçağı aldım. Ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Eşimin bir gün önce başka bir şahısla aldattığını söylemesinin verdiği psikolojik durum ile plan yapmadan eşimin yanındaki şahsa saldırdım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

İşitme engelli M.E. da işaret diliyle verdiği ifadesinde N.E. ile 7,5 yıllık evli olduklarını ve eşinin kendisini kıskanıp, telefonlarını kontrol ettiğini söyledi. Bu yüzden telefonuna şifre koyduğunu belirten M.E., "Olaydan bir gün önce eşimle tartıştık. Tartışma sırasında ona 'Seni aldatıyorum' dedim. Olayda ölen Hayrullah ile 1 ay önce tanıştım, aramızda mesajlaştık. Eşimle aramıza olan tartışmayı anlattıktan bir gün sonra Hayrullah ile buluşarak börekçiye gittik. Hayrullah sırtı kapıya dönük oturduğumuz sırada gelen Aykut, bıçağı sallamaya başladı. Aykut bıçakla bana da saldırdı ve bilincimi kaybettim. Olayla ilgili A.E.'tan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Neden onun yüzüğünü takıyorsun, neden boşanmıyorsun" sorusu üzerine M.E., "Ona acıyorum. Ölen Hayrullah'ın hiçbir suçu yoktu. Ona üzüldüm, halen de çok üzülüyorum" karşılığını verdi.

Duruşmada verilen aranın ardından savcılık mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık A.E. hakkında, H.K.'i 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis, M.E.'a karşı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 38 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)

DHA