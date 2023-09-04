TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için uzun bir çalışma yürüttü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
4 KİŞİ SIKIŞARAK CAN VERDİ
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Çatalca TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazayı gören sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Araçlarda sıkışan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YARALI BEBEĞİ JANDARMA KUCAKLADI
Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir bebeği, jandarma personeli kucağında ambulansa götürdü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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