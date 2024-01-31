TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada

TEM Otoyolu’nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile kamyonet sürücüsü, trafiği birbirine kattı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'da TEM otoyolu Esenyurt istikameti’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyonet ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında yol tartışması çıktı.

Çıkan tartışma sonrası sürücüler birbirlerinin önüne geçmeye başladı. Bir süre sonra hafriyat kamyonu sürücüsü kamyoneti yolun dışına kadar sıkıştırırken kazanın eşiğinden dönüldü.

Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA