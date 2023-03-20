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Temizlik yaparken dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Temizlik yaparken dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik yaptığı sırada dördüncü kattan dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre binanın dördüncü katındaki pencerenin camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü.

Sesi duyup haber verdiler
Kadının yere düşme sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeliha Z.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etiketler temizlik dördüncü kat istanbul
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