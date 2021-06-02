Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusuna gözaltı
Van'da, jandarmanın PKK'ye yönelik düzenlediği operasyonda aralarında korucuların da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarla ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarını işlediği iddiasıyla 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol