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Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusuna gözaltı

Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusuna gözaltı

Van'da, jandarmanın PKK'ye yönelik düzenlediği operasyonda aralarında korucuların da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarla ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarını işlediği iddiasıyla 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler gözaltı korucu pkk terör terörist
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