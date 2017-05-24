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  4. 24 Mayıs 2017 11:11

Ters yönde iki kadın sürücünün inadı trafiği kilitledi

İstanbul'da tam da İstanbul trafiğine yakışan bir olay yaşandı. Ters yönden giden kadın sürücü karşısına çıkan bir başka kadın sürücüyle yol verme tartışması yaşayınca bakın ne yaptı.

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Avcılar’da tek yönlü caddeye ters yönde giren kadın sürücü, viraja yaklaştığı sırada başka bir kadın sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine  kontak anahtarını alıp araçtan inince trafik 15 dakika kilitlendi.

Merkez Mahallesi’ndeki tek yönlü trafiğe açık Talimhane Caddesi’ne ters yönde girerek ilerleyenotomobilin kadın sürücüsü, çift yönlü araç trafiğine açık Denizköşkler Caddesi’ne yaklaştı. Ancak, bu sırada karşı yönden gelen bir başka otomobilin kadın sürücüsü de ışık ardından korna ile uyararak yol istedi. 

Ters yönden gelen sürücü,  yolun  büyük bölümünü geçtiğini belirterek, karşıdan gelen sürücünün biraz geri giderek kendisine yol vermesini istedi.

Ters yönden gelen sürücü, karşı yönden gelenin geri gitmemesi  üzerine dörtlü lambalarını yaktı,  kontak anahtarını da yanına alarak hemen yanındaki bir işyerine girdi. Dakikalar ilerlemesine ve trafiğin kilitlenmesine rağmen aracının başına gelmedi. 

Yola girmek isteyen diğer sürücülerin ve çevredekilerin tepkileri ve polis çağıracaklarını söylemeleri de kadının  aracının başına gelmesine yetmedi. Trafiği kilitleyen kadının girdiği işyerinin önüne gelen bazı kişiler sinirlenerek, sürücüye bağırmaya başladı. 

Dakikalar ilerkerken, yolun bir türlü açılmaması üzerine ricalar üzerine doğru yönde gelen sürücü aracı ile geri giderek yolu açtı. Diğer sürücü ise, kendisini alkışla protesto eden ve yuh çekenlere aldırmayarak ters yönde, açılan yolda devam etti,  trafik akışı normale döndü.

DHA

kadın sürücü , ters yön