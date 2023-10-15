  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tesla'lı trafik magandasının ehliyetine el konuldu

Tesla'lı trafik magandasının ehliyetine el konuldu

Güncelleme:

Mersin'de 'Tesla' marka aracıyla drift atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bir sürücünün 'Tesla' marka aracıyla drift attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, plakası belirlenen aracın sürücüsüne ulaştı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü Y.Y'ye ayrıca 20 bin 324 lira para cezası uygulandı. Şahsın aracı ise trafikten men edildi.

İHA

Etiketler tesla drift ehliyet iptal edildi araç trafikten men edildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yamaç paraşütçülerinin Türkiye'deki yeni adresi bu ilimiz oldu
Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı
İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya yumruklu saldırı
Hastanede skandal: Temizlik görevlisi ameliyata girmiş!
Topkapı surlarında erkek cesedi bulundu
WhatsApp'tan gelen bu mesaj 750 bin TL'ye mal oldu
Özel Halk Otobüsleri'nden skandal 65 yaş üstü kararı
Olay iddia: Güzel oyuncu gizemli sevgilisinden hamile
Türk halkına göre kim haklı ? İsrail haklı mı, haksız mı ? İşte ortadoğu anketi
Hırsızlar kapı dürbününde kamerada