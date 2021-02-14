TikTok videosu çeken gençlere MHP ilçe başkanlığında dayak

Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. İddiaya göre 2 genç mobilya siparişini teslim etmek için gittikleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Viranşehir İlçe Başkanlığı'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Baydemir'in sesine playback yaptıkları bir tiktok videosu çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay adli mercilere intikal etti ancak MHP il teşkilatı şikayetçi olmayınca 2 genç serbest bırakıldı. Ancak MHP ilçe yönetiminden bir kaç isim olayın peşini bırakmadı ve gençleri bulup parti ilçe binasına götürdü.

Burada gençleri tekme tokat dövüp "Pişmanım" dedirttiler. Korktukları gözlemlenen gençlerin videosu gurur verici bir davranış yapılmış gibi paylaşıldı. Bu olayın da Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği öğrenildi.

“BENİM YEĞENLERİM”

Yaşanan bu olayın ardından şiddet uygulayan MHP’li isim ile dövülen gençler bir araya geldi.

Gençlere dayak attığı iddia edilen partili, kendisini bu sözlerle savundu:

“Bizi provokasyon içerisine çekmek isteyenlere sesleniyorum. Bu şahıslar benim yeğenlerimdir. Bir yaramazlık yaptılar ben de onlara kızdım, buda kimseyi ilgilendirmez. Özellikle altını çiziyorum. Hiçbir siyasi partiyi ve hiçbir siyasi kuruluşu ilgilendirmez. Bizi kendi provakasyonlarınızın içerisinde çekmekten vazgeçiniz. Kötü emellerinize alet etmeyin” dedi.

