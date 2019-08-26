TIR, kamyonla çekilen otomobile çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Vedat Ceylan ve yakınları, Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra mevsimlik olarak çalıştıkları Konya'daki tarlaya dönmek üzere yola çıktı. Ceylan yönetimindeki otomobilin, Ereğli yakınlarında yakıtı bitti. Bunun üzerine yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığı kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. İddiaya göre yakındaki istasyonda satış olmayınca da başka bir sonraki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra, kamyonun arkasına bağlı olarak ilerleyen otomobile Ahmet Şimşek yönetimindeki TIR çarptı.







OTOMOBİL, KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, halatla bağlı olduğu kamyonun altına girdi. Kazada, sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve yanlarındaki tarım işçisi Hediye Ulutaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Hediye Ulutaş'ın kızı Evin Ulutaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek de yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralı Evin Uluştaş ile 3 kişinin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.







KAMYONA BİNDİ, KAZADAN KURTULDU

Vedat Ceylan ile birlikte yolculuk yapıp, otomobilin yakıtı bitip, halatla bağlanan kamyona binen Ceylan'ın annesi Redife Dinçcan'ın dini nikahlı eşi Hikmet Şanlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Şanlı, kazanın ardından gözyaşına boğuldu. Kamyon şoförü Ali Şendul da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



