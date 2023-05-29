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TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Sivas'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta TIR ve minibüs çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA

Etiketler sivas servis aracı kaza
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