TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta TIR ve minibüs çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA