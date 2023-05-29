TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta TIR ve minibüs çarptı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA
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